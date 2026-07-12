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برنامهریزی و هماهنگی برای برگزاری مراسم گرامیداشت هفته استان اردبیل در مجموعه میراث جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی با حضور مسئولان کمیتههای اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل روز یکشنبه در جلسه هماهنگی برنامههای گرامیداشت هفته اردبیل اظهار کرد: با توجه به نزدیکی روز چهارم مرداد، روز بزرگداشت شیخ صفیالدین اردبیلی، لازم است تصمیمات نهایی در خصوص نحوه برگزاری برنامهها بهسرعت اتخاذ شود.
جلیل جباری با اشاره به اینکه مجموعه جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی میزبان برنامه اصلی بزرگداشت روز اردبیل خواهد بود، تاکید کرد: به دلیل وجود پروتکلهای حفاظتی در این مجموعه میراث جهانی، سایر دستگاههای دخیل در برگزاری مراسم باید هماهنگیهای لازم را انجام دهند تا اقدامات مورد نظر در چارچوب قوانین حفاظتی اجرا شود.
وی با تأکید بر اهمیت تاریخی سلسله صفویه و نقش میراث معنوی آنان، خاطرنشان کرد: کمیتههای اجرایی و ستاد برگزاری باید فضاسازی رسانهای مناسبی را با هدف تبیین نقش تاریخی اردبیل و پاسداشت جایگاه شیخ صفیالدین اردبیلی انجام دهند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل همچنین افزود: اداره کل میراثفرهنگی استان اردبیل در راستای وظایف تعریف شده در ستاد اجرایی، آماده همکاری با سایر نهادها برای اجرای مناسب برنامههای این هفته است.