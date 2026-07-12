مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی اعلام کرد: واجدان شرایط، با مراجعه به سامانه «حج من» نسبت به ثبت اعلام آمادگی خود برای تشرف به حج تمتع سال آینده اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی گفت: از واجدان شرایط تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۶ دعوت می‌شود مطابق زمان‌بندی و مراحل اعلام‌شده از امروز یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه «حج من» نسبت به ثبت اعلام آمادگی خود برای تشرف به حج تمتع سال آینده اقدام کنند.

دستگردی افزود: برای نهایی شدن فرآیند اعلام آمادگی، متقاضیان واجد شرایط تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۶ ابتدا با مراجعه به سامانه «حج من» سازمان حج و زیارت به نشانی https://my.haj.ir نسبت به تکمیل یا به‌روزرسانی اطلاعات شخصی و همچنین اطلاعات حساب بانکی و سپس نسبت به ثبت اعلام آمادگی خود اقدام کنند.

مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی گفت: در مرحله نخست افرادی که در کاروان‌های حج سال ۱۴۰۵ نام‌نویسی کرده، اما موفق به تشرف نشده‌اند، از ساعت ۱۰ صبح امروز ۲۱ تیر می‌توانند نسبت به ثبت اعلام آمادگی خود اقدام کنند.

به گفته دستگردی در مراحل بعدی تمامی دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۸۶ از ساعت ۱۰ صبح ۲۷ تیر ۱۴۰۵ و دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۸۶ از ساعت ۱۰ صبح ۲۹ تیر ماه جاری و دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۰ دی ۱۳۸۶ از ساعت ۱۰ صبح ۳۱ تیر ماه جاری اعلام آمادگی خود را ثبت کنند.

مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی افزود: در صورتی که هر یک از اولویت‌های اعلام‌شده در زمان مقرر نسبت به ثبت اعلام آمادگی اقدام نکنند، برای تکمیل ظرفیت‌های موجود، از متقاضیان اولویت‌های بعدی برای ادامه فرآیند دعوت خواهد شد و برای کسب اطلاعات بیشتر به کانال خبری حج وزیارت خراسان جنوبی در پیام رسان بله به آدرس https://ble.ir/hajbirjand مراجعه کنند.