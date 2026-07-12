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زن و شوهری میانسال در محور قزوین-الموت-تنکابن، به دلیل سقوط خودروی کوییکشان به دره جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، رئیس پلیس راه استان قزوین از وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت در محور قزوین–الموت–تنکابن خبر داد که در پی آن راننده و سرنشین یک دستگاه خودروی سواری کوییک جان خود را از دست دادند.
سرهنگ حسین تقیخانی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: ساعت ۱۳ امروز، یک دستگاه خودروی سواری کوییک در کیلومتر ۱۹ محور مذکور در حال تردد بود که به علت عدم توجه راننده به جلو، از مسیر اصلی منحرف شده و پس از خروج از جاده، به دلیل نبود حفاظ ایمنی در حاشیه مسیر، به داخل پرتگاه سقوط کرد.
وی افزود: در پی این حادثه و بر اثر شدت جراحات وارده، راننده و سرنشین خودرو که زن و شوهر میانسال بودند در صحنه جان باختند.
رئیس پلیس راه استان با اشاره به تکرار حوادث و آمار نگران کننده تصادفات در این محور گفت: متأسفانه در ماه جاری چهار نفر از هموطنان در سوانح رانندگی این محور جان خود را از دست دادهاند و چندین فقره تصادف منجر به جرح نیز به وقوع پیوسته است.
سرهنگ تقیخانی خاطرنشان کرد: این محور همچنان در دست احداث بوده و هنوز به اداره کل راهداری و حملونقل جادهای تحویل نشده است؛ از این رو فاقد استانداردها و تجهیزات کامل ایمنی بوده و رانندگان باید ضمن پرهیز از ترددهای غیرضروری، در صورت عبور از این مسیر با رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی بیش از سایر معابر، حرکت کنند.
وی در پایان بر ضرورت تسریع در ایمنسازی، نصب تابلو، علائم و حفاظ های ایمنی در این محور تا زمان بهرهبرداری رسمی تأکید کرد.