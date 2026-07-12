دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: طرح جایگزینی روز‌های تعطیل با روز‌های خاموشی واحد‌های صنعتی را به وزارتخانه‌ها و نهاد‌های مربوطه ارائه کرده‌ایم، اما تاکنون اقدامی در این مورد نشده است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ آقای آرمان خالقی با اشاره به افزایش محدودیت برق صنایع به دو روز در هفته، گفت: محدودیت تامین برق واحد‌های صنعتی به دو روز در هفته رسیده و پیش‌بینی می‌شود همانند سال گذشته، این محدودیت در ادامه به بازه زمانی عصر تا نیمه‌شب نیز گسترش یابد.

دبیرکل خانه صمت ایران افزود: با وجود ارائه پیشنهاد جایگزینی روز‌های تعطیل با روز‌های خاموشی واحد‌های تولیدی به وزارتخانه‌ها و نهاد‌های ذیربط برای رفع بخشی از ناترازی برق، تاکنون هیچ گونه تمهید و اقدامی برای اجرای آن انجام نشده و تعیین تکلیف این موضوع نیازمند بررسی در مجلس شورای اسلامی یا در سطح سران قوا است.

خالقی با اشاره به اینکه پیشنهاد شده روز‌های خاموشی صنایع به‌عنوان روز تعطیل واحد‌های تولیدی در نظر گرفته شود، ادامه داد: در مقابل این اقدام، انتظار می‌رود امکان فعالیت در روز تعطیل جایگزین، از جمله روز جمعه، بدون تحمیل هزینه‌های مازاد ناشی از اضافه‌پرداخت حقوق و دستمزد فراهم شود تا بخشی از زیان انباشته صنایع ناشی از محدودیت برق تعدیل و بهره‌وری واحد‌های تولیدی حفظ شود؛ اما این پیشنهاد تاکنون اجرایی نشده است.

وی در ادامه گفت: در تلاش هستیم از طریق رایزنی با ریاست‌جمهوری، این موضوع را پیگیری کنیم چراکه خوشبختانه در مکاتبات و پیگیری‌های انجام‌شده قبلی، همراهی و پیگیری‌های مثبتی نسبت به پیشنهاد قبلی صورت گرفته است.