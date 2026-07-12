به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز یک‌شنبه ۲۱ تیر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با نهایت اندوه و تأثر، درگذشت امیر پدر، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، را تسلیت می‌گوییم.»

وزیر امور خارجه تصریح کرد: «صمیمانه‌ترین مراتب تسلیت و همدردی خود را به امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، خاندان ارجمند آل ثانی و ملت برادر قطر ابراز می‌داریم.»

عراقچی در پایان نوشت: «از خداوند متعال برای آن فقید رحمت و مغفرت، و برای همه بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.»