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وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی درگذشت امیر پیشین و پدر امیر کنونی قطر را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه ۲۱ تیر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با نهایت اندوه و تأثر، درگذشت امیر پدر، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، را تسلیت میگوییم.»
وزیر امور خارجه تصریح کرد: «صمیمانهترین مراتب تسلیت و همدردی خود را به امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، خاندان ارجمند آل ثانی و ملت برادر قطر ابراز میداریم.»
عراقچی در پایان نوشت: «از خداوند متعال برای آن فقید رحمت و مغفرت، و برای همه بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.»