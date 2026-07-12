مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی از افزایش تولید آب آشامیدنی استان از ۱۳ هزار و ۲۵۰ لیتر به ۱۴ هزار لیتر در ثانیه در تابستان امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، ابراهیم سلیمانی اظهار کرد: در حال حاضر مجموع آب تولیدی موجود در بخش‌های شهری و روستایی استان ۱۳ هزار و ۲۵۰ لیتر بر ثانیه است که این میزان معادل ۴۲۵ میلیون مترمکعب در سال برآورد می‌شود.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و بهره‌برداری از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای فصل گرم سال، میزان تولید آب آشامیدنی استان در تابستان پیش‌رو به ۱۴ هزار لیتر بر ثانیه افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: حجم تولید ۱۴ هزار لیتر در ثانیه معادل ۴۷۵ میلیون مترمکعب در سال خواهد بود که می‌تواند نقش مهمی در پاسخ‌گویی به افزایش مصرف آب در ماه‌های گرم سال ایفا کند.

سلیمانی با اشاره به ضرورت آمادگی برای پیک مصرف تابستانی عنوان کرد: تأمین پایدار آب شرب در مناطق شهری و روستایی، یکی از اولویت‌های اصلی شرکت آب و فاضلاب استان در فصل گرما است و در این میان از همه ظرفیت‌های موجود برای افزایش تولید و حفظ پایداری شبکه استفاده خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت مصرف و همراهی مشترکان در کنار توسعه ظرفیت تولید، از مهم‌ترین الزامات عبور بدون تنش از تابستان پیش‌رو به‌شمار می‌رود.