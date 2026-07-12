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سپردههای بانکی در استان کرمان با انتقال حساب شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی ۹ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،این خبر را استاندار کرمان در جلسه شورای معادن استان کرمان اعلام و این مهم را یکی از دستاوردهای برگزاری شورای معادن استان عنوان کرد.
محمدعلی طالبی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه معادن، رویکرد جدید استان در این بخش را کمسابقه توصیف کرد و گفت: انتقال حساب شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی به بانکهای استان، موجب افزایش ۹ درصدی سپردههای بانکی کرمان شده است.
وی افزود: تأکید شورای معادن استان بر واگذاری محدودههای معدنی با شرط ایجاد واحدهای فرآوری، نتایج مثبتی به همراه داشته است.
استاندار کرمان همچنین با اشاره به بازگشت حقوق دولتی معادن گفت: سال گذشته برای نخستینبار ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به استان بازگشت و امسال نیز این پرداخت انجام خواهد شد.
وی همچنین از ساماندهی مناسب مسئولیتهای اجتماعی در بخش صنعت و معدن خبر داد و گفت: با همکاری دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی و بنگاههای صنعتی و معدنی، اقدامات مؤثری در این حوزه انجام شده است.
همتی، نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قانون در حوزه معادن گفت: بر اساس قانون، ۳۵ درصد از حقوق دولتی معادن باید به مناطقی اختصاص یابد که معادن در آنها قرار دارند.
وی همچنین بر لزوم توجه جدی به مسائل و ملاحظات زیستمحیطی در فعالیتهای معدنی تأکید کرد و خواستار تقویت نظارت در این بخش شد.
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس، تأمین گازوئیل مورد نیاز معادن را از دیگر مطالبات این بخش عنوان کرد و بر پیگیری و رفع مشکلات مربوط به تأمین سوخت واحدهای معدنی تأکید کرد.