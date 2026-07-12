به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، با حضور سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران، محمد زاهدپاشا معاون برنامه ریزی فرمانداری شهرستان بابل، هادی امیری مسئول نمایندگی غله در شهرستان بابل، سینا باقرزادگان مدیر شرکت حمل و نقل امین راهنورد در استان و امین ذوالفقاری رئیس اتحادیه نانوایان شهرستان بابل، جلسه مشترک بررسی وضعیت حمل آرد شهرستان بابل در دفتر مدیرکل غله استان برگزار شد..

این نشست با هدف بررسی آخرین وضعیت حمل و توزیع آرد در شهرستان بابل، شناسایی چالش‌ها و مشکلات موجود در فرآیند حمل و ارائه راهکار‌های اجرایی برای ارتقای کیفیت خدمات و تسریع در تأمین نیاز نانوایان برگزار شد.

در این جلسه، حاضران ضمن بررسی مسائل و موانع موجود در حوزه حمل آرد، به تبادل نظر درباره راهکار‌های افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، شرکت حمل و اتحادیه نانوایان پرداختند. همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر بر فرآیند حمل و توزیع آرد و رفع موانع اجرایی به منظور ارائه خدمات مطلوب به نانوایان و تأمین به‌موقع آرد مورد نیاز واحد‌های نانوایی تأکید شد.

سید محمد جعفری، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران، در این نشست با اشاره به اهمیت تأمین پایدار آرد و نقش آن در حفظ آرامش بازار و خدمت‌رسانی مناسب به مردم، بر تعامل و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط برای رفع مشکلات موجود و افزایش کارآمدی شبکه حمل و توزیع آرد تأکید کرد.

در پایان این نشست، مقرر شد با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط و همکاری شرکت حمل آرد و اتحادیه نانوایان، اقدامات لازم برای رفع مشکلات مطرح‌شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرایی شده و روند حمل و توزیع آرد در شهرستان بابل با کیفیت و سرعت بیشتری ادامه یابد