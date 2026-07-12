رئیس کل دادگستری گلستان از احیای ۲۹ واحد تولیدی و جلوگیری از تعطیلی ۱۷ واحد دیگر در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: با اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، از بیکاری ۲ هزار و ۳۸۵ نفر جلوگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان با تشریح عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گلستان گفت: در سال ۱۴۰۴ با حمایت‌های حقوقی و قضائی، ۲۹ واحد تعطیل‌شده به چرخه تولید بازگشتند و از تعطیلی ۱۷ واحد تولیدی نیز جلوگیری شد.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: مجموع این اقدامات به حفظ فعالیت ۴۶ واحد تولیدی و صیانت از ۲ هزار و ۳۸۵ فرصت شغلی در استان منجر شده است.

آسیابی با اشاره به عملکرد پنج‌ساله ستاد اقتصاد مقاومتی استان گفت: از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ از تعطیلی ۱۲۷ واحد تولیدی جلوگیری شده و ۲۶۶ واحد تولیدی نیز احیا شده‌اند که در نتیجه آن از بیکاری ۷ هزار و ۱۴۰ نفر جلوگیری شده است.

وی افزود: حمایت‌های قوه قضائیه تنها به حفظ و احیای واحد‌های تولیدی محدود نمی‌شود و حمایت از سرمایه‌گذاری نیز یکی از مأموریت‌های مهم ستاد اقتصاد مقاومتی است.

رئیس کل دادگستری گلستان در این باره به یکی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در استان اشاره کرد و گفت: این سرمایه‌گذار که اکنون حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار در گلستان سرمایه‌گذاری کرده، در جریان سفر سوم رئیس قوه قضائیه اعلام کرد، قصد خروج از استان را داشته، اما با حمایت‌ها و پیگیری‌های قضایی برای رفع موانع، به ادامه فعالیت در گلستان ترغیب شده و اکنون یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها را در منطقه آزاد اینچه‌برون انجام داده است.

آسیابی همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی منطقه آزاد اینچه‌برون را از اقدامات مهم در مسیر توسعه اقتصادی استان برشمرد و افزود: تاکنون برای بیش از ۱۲ هزار هکتار از اراضی این منطقه سند مالکیت صادر شده است؛ اقدامی که زمینه حقوقی لازم برای واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران و اجرای طرح‌های اقتصادی را فراهم کرده است.

وی با اشاره به شرایط گذشته منطقه آزاد اینچه‌برون گفت: این منطقه سال‌ها با مشکلات زیرساختی و حقوقی مواجه بود، اما حمایت‌های قضائی در زمینه رفع موانع، تثبیت مالکیت اراضی و پشتیبانی از سرمایه‌گذاران، زمینه را برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و بهبود وضعیت کنونی این منطقه فراهم کرده است.