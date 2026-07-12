مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری از وقوع آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های منطقه ارمند شهرستان خانمیرزا خبر داد و اعلام کرد که این حریق تاکنون ۲۰ هکتار از عرصه‌های جنگلی را در بر گرفته است.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، اصغر احمدی گفت: آتش سوزی از ساعت ۱۱ صبح امروز (۱۲ تیرماه) از محل دفن زباله در حاشیه منطقه ارمند آغاز شده و به علت شرایط خاص پوشش گیاهی، به سرعت به عرصه‌های جنگلی سرایت کرده است.

وی با اشاره به دشواری‌های مهار آتش افزود: بخش عمده‌ای از آتش‌سوزی هم‌اکنون به صورت «زیرآشکوب» و در میان سبزینه‌های کف جنگل در حال گسترش است. خشکی کف جنگل و تراکم پوشش گیاهی، عملیات اطفا را بسیار دشوار کرده و نیازمند تجهیزات و نیروی انسانی گسترده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان با بیان اینکه عملیات اطفای حریق با شدت در حال پیگیری است، گفت: نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی، همیاران طبیعت و نیرو‌های محلی از ساعات ابتدایی حادثه در منطقه حضور یافته‌اند؛ اما صعب‌العبور بودن مسیر، روند کنترل کامل آتش را با کندی مواجه کرده است.

احمدی در پایان تأکید کرد: تا زمان مهار کامل حریق، نیرو‌های امدادی در منطقه مستقر خواهند بود و اقدامات لازم برای جلوگیری از پیشروی بیشتر آتش به سایرمناطق جنگلی با جدیت ادامه دارد.