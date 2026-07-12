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در پی برگزاری مراسم باشکوه و کمسابقه تشییع و بدرقه پیکر رهبر شهید امت، موجی ازمطالبه عدالت و خونخواهی شهیدان و همبستگی در میان اقشار مختلف مردم شکل گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، مراسم بدرقه رهبر شهید امت، صحنهای از حضور گسترده و پرشور مردم بود؛ حضوری که نهتنها عمق دلبستگی عمومی به شخصیت و آرمانهای این چهره اثرگذار را نشان داد، بلکه پیام روشنی از انسجام، وفاداری و مطالبه عدالت را نیز به همراه داشت.
در ادامه این بدرقه تاریخی، شعارها، سخنان و حالوهوای حاکم بر میدانهای حضور مردمی، بیش از هر چیز بر لزوم روشنشدن ابعاد حادثه، پیگیری حقوقی و تاریخی این جنایت، و جلوگیری از فراموشی آن متمرکز بوده است.
بسیاری از حاضران، این مطالبه را نه صرفاً واکنشی احساسی، بلکه خواستهای عمومی برای صیانت از حقیقت، عدالت و کرامت امت اسلامی توصیف میکنند.