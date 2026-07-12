علیرضا حیدری از اهالی شهرستان نی ریز فارس برای ۲۵ سال است که در ایام محرم و صفر از شلمچه تا حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام را پیاده طی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،علیرضا حیدری جوان نی ریزی ۲۵ سال است که در ماه محرم و صفر حرکت خود را از شلمچه آغاز می کند تا در روز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام درمشهد به زیارت و پای بوسی امام رئوف برسد.

شعار امسال پیاده روی این جوان نی ریزی ، رهبر شهید ، شهید قرآن و حمایت از آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی است.