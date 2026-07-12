طرح «ساماندهی و نظام‌مند‌سازی جلسات خانگی قرآن» با هدف ایجاد ساختاری واحد برای انسجام‌بخشی به فعالیت‌های مردمی، تدوین استاندارد‌های آموزشی، تشکیل بانک اطلاعاتی جامع و تقویت شبکه ارتباطی فعالان قرآنی، به‌عنوان نقشه راهی برای ارتقای اثربخشی جلسات خانگی قرآن در سراسر کشور اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طرح «ساماندهی و نظام‌مند‌سازی جلسات خانگی قرآن» در قالب نهضت «ستاره‌های زمین»، با هدف ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان جلسات مردمی قرآن، بر شکل‌گیری ساختاری واحد برای مدیریت فعالیت‌های پراکنده و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌ها و منابع تأکید دارد.

بر اساس این طرح، تدوین برنامه راهبردی و شاخص‌های استاندارد برای ارزیابی و پایش جلسات خانگی قرآن، از مهم‌ترین اهداف پیش‌بینی‌شده است.

همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از جلسات فعال در سراسر کشور، امکان شناسایی ظرفیت‌ها، برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده را فراهم خواهد کرد.

تقویت شبکه ارتباطی میان فعالان قرآنی نیز از دیگر محور‌های این طرح است؛ به‌گونه‌ای که تعامل، تبادل تجربه و هم‌افزایی میان برگزارکنندگان جلسات خانگی قرآن در سطوح مختلف تسهیل شود.

در بخش دیگری از این طرح، حمایت‌های محتوایی و آموزشی از طریق نهاد‌های متولی، از جمله «ستاد ساماندهی جلسات قرآنی کشور»، پیش‌بینی شده است تا زمینه ارتقای علمی و آموزشی جلسات مردمی فراهم شود.

ساختار پیشنهادی این طرح به‌صورت سلسله‌مراتبی از جلسات خانگی قرآن آغاز شده و پس از سطوح محلات و مناطق، شهرستان‌ها و استان‌ها، به بخش سیاست‌گذاری و هماهنگی ملی منتهی می‌شود؛ مدلی که با هدف افزایش انسجام، جلوگیری از موازی‌کاری و ارتقای کارآمدی فعالیت‌های قرآنی طراحی شده است.

در این طرح تأکید شده است که هماهنگی و انسجام میان مجموعه‌های مردمی، از اتلاف منابع جلوگیری کرده و توان جبهه قرآنی کشور را برای مقابله با چالش‌های فرهنگی افزایش می‌دهد.

دست‌اندرکاران این طرح، بهینه‌سازی منابع و امکانات، افزایش کیفیت و اثربخشی جلسات، گسترش عدالت فرهنگی در سراسر کشور، تربیت نسل مؤمن و آگاه و تقویت اقتدار فرهنگی در برابر هجمه‌ها را از مهم‌ترین دستاورد‌های اجرای این برنامه بیان کرده‌اند.