به گزارش خبرگزاری صدا وسیما امید کیانی بیان کرد: تأمین امنیت پایدار تولید با انجام تعمیرات اساسی سالانه در تأسیسات شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این عملیات حتی در شرایط خاص کشور و در دوره جنگ تحمیلی سوم نیز متوقف نشد و به دلیل نقش تعیین‌کننده تعمیرات اساسی در پایداری تولید، اورهال تأسیسات نفتی، گازی و مبادی اصلی تولید، از ۱۵ فروردین در قالب چهار دوره سه‌ماهه با شتاب بیشتری آغاز شد که تاکنون با ثبت رکورد‌هایی بی‌سابقه در حوزه تعمیرات تجهیزات و ماشین‌آلات همراه بوده است.

وی با اشاره به افزایش کم‌سابقه حجم عملیات تعمیرات اساسی در سال ۱۴۰۵ افزود: این برنامه که هر سال از سوی مدیریت تولید ابلاغ می‌شود، امسال به دلیل الزام‌های حفظ و افزایش تولید و همچنین انباشت تجهیزات معوق از سال‌های گذشته، از نظر حجم عملیات تفاوت محسوسی با سال‌های قبل دارد. از همین رو، همه ظرفیت‌های مدیریت تعمیرات برای تهیه شرح کار، برآورد‌های مالی، برگزاری مناقصه‌ها و اجرای عملیات در شرایط سخت آب‌وهوایی خوزستان و دمای بیش از ۶۰ درجه سانتی‌گراد بسیج شد.

مدیر تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشین‌آلات فرایندی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب یکی از مهم‌ترین رکورد‌های امسال را افزایش بیش از دو برابری طرح‌های تعمیرات اساسی تجهیزات فرایندی بیان کرد و گفت: تعداد طرح های سالانه این بخش از حدود ۱۸۰ طرح به نزدیک ۴۰۰ طرح افزایش یافته است. این طرح ها شامل تعمیرات اساسی مخازن، پیش‌گرم‌کن‌ها، نمک‌گیر‌های برقی و تفکیک‌گر‌های نفت است.

کیانی ادامه داد: تعداد طرح‌های تعمیر مخازن، پیش‌گرم‌کن‌ها، نمک‌گیر‌های برقی و تفکیک‌گر‌های نفت نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری یافته و حجم عملیات در همه این بخش‌ها به‌شکل محسوسی رشد کرده است.

وی با اشاره به پیشرفت اجرای برنامه‌های تعمیراتی افزود: تعمیرات اساسی ۳۴ کارخانه و ایستگاه تقویت فشار در دستور کار قرار گرفت و تاکنون حدود ۷۰ درصد برنامه تعمیرات تجهیزات ثابت وارد مرحله اجرا شده است. همچنین، تعمیرات ایستگاه‌های تقویت و تزریق گاز و کارخانجات گاز مایع تا پایان تیرماه طبق برنامه مصوب ۹۰ درصد پیشرفت داشته است.

مدیر تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشین‌آلات فرایندی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب یکی دیگر از رکورد‌های امسال را افزایش سه برابری تعمیرات اساسی دیزل‌ژنراتور‌ها اعلام کرد و گفت: با تقویت گروه‌های تعمیراتی در کارگاه مرکزی اهواز و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دارای صلاحیت، تا پایان امسال ۶۰ دستگاه دیزل‌ژنراتور تعمیر اساسی می‌شود؛ درحالی‌که این رقم در سال‌های گذشته سالانه حدود ۲۰ تا ۲۵ دستگاه بود.

کیانی همچنین از تعمیرات اساسی ۱۲ دستگاه از مجموع ۱۹ دستگاه کمپرسور رفت‌وبرگشتی ناحیه کرنج آغاجاری خبر داد و تصریح کرد: در بخش ماشین‌آلات فرایندی نیز تعمیر اساسی یک دستگاه توربین سولزر در بوستر امیدیه با تعویض کامل قطعات بخش داغ انجام و این تجهیز دوباره وارد چرخه بهره‌برداری شد. اکنون تعمیر یک دستگاه دیگر از همین نوع توربین نیز به‌صورت خوداجرایی در حال انجام است.

وی با اشاره به ثبت رکورد در کاهش زمان تعمیرات اساسی گفت: تعمیرات ایستگاه تقویت فشار گاز آسماری اهواز ۲ به‌جای ۳۰ روز فقط ظرف ۱۲ روز به پایان رسید و تعمیرات ایستگاه تقویت فشار گاز آسماری کوپال نیز به‌جای ۳۰ روز، در مدت ۲۲ روز تکمیل شد.

مدیر تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشین‌آلات فرایندی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از بازسازی و راه‌اندازی یک دستگاه کمپرسور گریز از مرکز با فریم MB ۹ در ایستگاه تقویت فشار گاز گچساران ۴ پس از مدت‌ها خروج از سرویس خبر داد و بیان کرد: این عملیات با طراحی و ساخت ابزار‌های تخصصی توسط کارکنان مدیریت تعمیرات انجام شد.

کیانی همچنین با اشاره به تعمیرات اساسی ۶ دستگاه توربین رولزرویس در کارگاه مرکزی آغاجاری از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون افزود: این کارگاه تنها مرجع تخصصی تعمیر این نوع توربین در وزارت نفت است و نقش راهبردی در پشتیبانی از تأسیسات صنعت نفت کشور ایفا می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت حفظ تولید گفت: به‌دلیل نیاز‌های عملیاتی و نبود امکان خروج برخی تجهیزات از چرخه، تعدادی از تأسیسات فراتر از دوره تعمیراتی خود مورد بهره‌برداری قرار گرفتند. برای نمونه، یک مخزن فرآورشی با ظرفیت ۵۰ هزار بشکه نفت خام که باید پس از چهار سال تعمیرات اساسی می‌شد، تا ۱۲ سال در چرخه تولید باقی ماند که این موضوع آسیب‌های قابل توجهی به تجهیز وارد کرد.

مدیر تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشین‌آلات فرایندی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب تأکید کرد: نتایج این تعمیرات فقط به بازسازی تجهیزات محدود نمی‌شود، بلکه تأثیر مستقیمی بر افزایش تولید و کاهش گازسوزی دارد؛ به‌گونه‌ای که تنها با راه‌اندازی یک مخزن ائتلاف‌کننده، روزانه ۵۰ هزار بشکه به ظرفیت فرآورش نفت مناطق نفت‌خیز جنوب افزوده می‌شود. همچنین، راه‌اندازی توربین‌ها و کمپرسور‌های گازی، ضمن کاهش گازسوزی، سبب افزایش تزریق گاز به مخازن و رشد تولید گاز مایع به‌عنوان خوراک صنایع پتروشیمی می‌شود.