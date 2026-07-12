مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی کشور از فراهم شدن امکان اصلاح اظهارنامه‌ها و خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: مودیان در صورت اصلاح اطلاعات و پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی در مهلت مقرر، از بخشودگی جرایم برخوردار می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد نوری مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی از فراهم شدن امکان اصلاح، ثبت و ذخیره اظهارنامه‌ها و خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده چهار دوره سال ۱۴۰۴ خبر داد.

وی با بیان اینکه اظهارنامه‌ها و خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۴۰۴ توسط سازمان امور مالیاتی پایش و ارزیابی شده است، افزود: انحراف‌ها و ریسک‌های احتمالی به مودیان اعلام شده و امکان اصلاح، ثبت و ذخیره اطلاعات از طریق سامانه مودیان فراهم شده است.

نوری اظهار کرد: تمامی مودیان می‌توانند تا پایان روز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ نسبت به اصلاح، ثبت و ذخیره اظهارنامه‌ها و خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده چهار دوره سال ۱۴۰۴ در سامانه مودیان اقدام کنند.

وی افزود: بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی، مودیانی که در مهلت مقرر اظهارنامه یا خلاصه عملکرد خود را اصلاح و ثبت کنند، از بخشودگی جرایم موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده برخوردار خواهند شد؛ به‌گونه‌ای که میزان بخشودگی برای دوره زمستان ۹۵ درصد، برای دوره‌های تابستان و پاییز ۹۰ درصد و برای دوره بهار ۸۵ درصد تعیین شده است.

مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی شرط بهره‌مندی از این بخشودگی را پرداخت یا تعیین تکلیف مانده بدهی مالیاتی مربوط به اظهارنامه یا خلاصه عملکرد اصلاح‌شده تا پایان روز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ عنوان کرد.

نوری همچنین تأکید کرد: مودیانی که با وجود دریافت بازخورد از سازمان امور مالیاتی، در مهلت تعیین‌شده نسبت به اصلاح اظهارنامه یا خلاصه عملکرد خود اقدام نکنند یا بدهی مالیاتی خود را پرداخت یا تعیین تکلیف نکنند، حداکثر از ۴۰ درصد سقف بخشودگی جرایم پیش‌بینی‌شده در بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی بهره‌مند خواهند شد.