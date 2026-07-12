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مراسم بزرگداشت رهبر شهید مقاومت و شهدای پایگاه نهم شکاری شهید عبدالکریمی بندرعباس، امروز در سالن شهرداری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس؛ استاندار هرمزگان در این مراسم بر ضرورت تقویت توانمندیهای کشور تأکید کرد و گفت: ولی امر مسلمین همواره بر قدرتگیری ایران در عرصههای مختلف تأکید داشتند.
محمد آشوری افزود: افزایش این توانمندیها، مانع از تجاوزگری دشمن در خاک میهن میشود.
وی همچنین با اشاره به تجربه سالیان طولانی مقاومت، غیرت دینی و حضور میلیونی مردم در تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب را از نتایج مستقیم این مسیر عنوان کرد.
استاندار هرمزگان با تأکید بر نقش حیاتی نیروهای هوایی در صیانت از حاکمیت ملی گفت: امنیت ملی خود را مدیون کسانی هستیم که امنیت آسمان ایران را حفظ میکنند.
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آشوری افزود: با وجود مقاومت ملی، دشمن هرگز نمیتواند به اهداف خود دست یابد.
سرهنگ خلبان سید علیرضا قریشی فرمانده پایگاه نهم شکاری شهید عبدالکریمی نیز در این مراسم گفت: پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی در دوران جنگ تحمیلی سوم، ۹ شهید را تقدیم نظام و انقلاب اسلامی کرده است.
وی با اشاره به مقام والای شهادت، بر ادامه راه مقاومت، بصیرت و همچنین خونخواهی رهبر که راه شهادت را برگزید، تأکید کرد.
در پایان این مراسم، از خانواده ستوان سوم حامد دورای، از شهدای جنگ تحمیلی سوم، تجلیل شد.