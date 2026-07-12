رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد مرکزی اربعین با تاکید بر اینکه اربعین امسال با الهام از تشییع میلیونی رهبر شهید، رویکردی متفاوت خواهد داشت، گفت: اربعین امسال، اربعین خونخواهی امام شهید است و پویش «باید برخاست» به شکل برجسته‌ای دنبال خواهد شد.

جواد شیخ اکبری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به فرمایش رهبر شهید برای مبعوث شدن مردم، اظهار داشت: پس از اتفاق عظیم تشییع رهبر شهید، شاهد حضور یک «امت مبعوث» در اربعین خواهیم بود. تلاش ما بر این است تا از طریق رسانه ملی، مردم و زائران عزیزی که در خانه مانده‌اند نیز بتوانند در حال و هوای اربعین قرار گیرند.

وی افزود: در مجموع ۶ ایستگاه رسانه‌ای به صورت شبانه‌روزی در مرز‌ها مستقر شده‌اند تا به صورت ۲۴ ساعته اطلاع‌رسانی لازم برای مدیریت سفر زائران انجام شود. علاوه بر این، ۴ ایستگاه در مسیر پیاده‌روی نجف تا کربلا، ۴ ایستگاه در شهر مقدس کربلا و ایستگاه‌های جداگانه‌ای در شهر‌های نجف اشرف، کاظمین و سامرا فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

شیخ اکبری با اشاره به محتوای برنامه‌های رسانه‌ای افزود: به لحاظ محتوایی، پویش «باید برخاست» به شکل برجسته‌ای دنبال خواهد شد و اربعین امسال، اربعین خونخواهی امام شهید است. مهم‌ترین فصل‌های تولید محتوا در رسانه ملی شامل روایت اربعین، استکبارستیزی، مبارزه با ظلم، عدالت‌طلبی و انعکاس فریاد خونخواهی رهبر شهید خواهد بود.

رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد اربعین در خصوص چارچوب فعالیت‌های رسانه‌ای گفت: همانند سال‌های گذشته، «منشور رسانه اربعین» شامل اهداف، سیاست‌ها، راهبرد‌ها و باید‌ها و نباید‌های این حوزه تدوین شده و در اختیار برنامه‌سازان قرار گرفته است.

وی در پایان از برگزاری جلسات هماهنگی اجرایی با مسئولان ایستگاه‌های رسانه‌ای و فعالان مواکب مردمی خبر داد و خاطرنشان کرد: یکی از رویکرد‌های برجسته رسانه ملی در این دوره، استفاده حداکثری از ظرفیت رسانه‌های مردمی و موکب‌دارانی است که در عرصه اطلاع‌رسانی فعال هستند. تلاش می‌شود با انسجام و یکپارچگی کامل میان رسانه ملی و رسانه‌های مردمی، عملیات رسانه‌ای اربعین را به بهترین شکل ممکن پیش ببریم.