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تیم رسانهای صدا و سیمای خراسان جنوبی با استقرار قرارگاه رسانهای در مشهد، بیش از ۳۰۰۰ دقیقه پوشش زنده و تولید محتوا را از تشییع «رهبر شهید» بر روی آنتن شبکههای بینالمللی و سراسری جهان رقم زد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل صدا و سیما خراسان جنوبی گفت: مرکز خراسان جنوبی با اعزام ۸۵ نفر از نیروهای متخصص و فنی خود و با استقرار در نقاط استراتژیک و بهرهگیری از تجهیزات پیشرفته تصویربرداری از جمله کرین و هلیشات، تصاویر باکیفیتی را برای پخش در شبکههای سراسری و بینالمللی تأمین کرد.
آینه دار افزود: قرارگاه رسانهای صدا و سیمای خراسان جنوبی در روز تشییع آقای شهید ایران، علاوه بر تأمین تصاویر زنده، در همکاری با شبکههای سراسری و بینالمللی از جمله شبکه سحر افغان، شبکه خبر، شبکههای یک، دو، سه و چهار سیما، تصاویر اختصاصی و باکیفیتی را از شکوه حضور مردم در میدان اجتماعات مشهد روی آنتن برد.
به گفته وی همچنین تیمهای مستندساز اعزامی، با نگاهی متفاوت به تولید مستندهای فاخر رادیویی و تلویزیونی از این رویداد پرداختند.
آینه دار افزود: واحد خبر این مرکز نیز با تولید ۱۲ گزارش تولیدی، ۱۶ ارتباط زنده خبری تلویزیونی و رادیویی، تمامی ابعاد مراسم تشییع، آمادگی مواکب خدماتی و فرآیند اسکان زائران را پوشش داد.
رادیو خاوران نیز با اعزام تیمهای تخصصی و گزارشگران میدانی، حضوری فعال در بطن مراسم داشت.
این شبکه با ۷۰ ارتباط زنده تلفنی و ضبطی با رادیو خاوران، ارتباط زنده متعدد با رادیوهایی سراسری و استانی سراسر کشور علاوه بر تولید دهها گزارش و مستند رادیویی، ۴ برنامه زنده اختصاصی را هم برای شبکههای استانی و سراسری کشور تولید و پخش کرد که بازتاب گستردهای در میان مخاطبان داشت.
برقراری ارتباطهای زنده با استاندار و نمایندگان استان در مشهد مقدس، و همچنین ارتباط مستقیم با بخشهای خبری شبکه خبر و رادیوهای سراسری، از دیگر اقدامات موفق تیم خبری در این بازه زمانی بود.
معاونت فضای مجازی صدا و سیمای خراسان جنوبی نیز با تولید محتوای هوشمندانه، نقش مؤثری در تبیین ابعاد این حماسه ایفا کرد.
از مهمترین اقدامات این معاونت میتوان به انعکاس گسترده تولیدات مردمی، تهیه کلیپهای ویدیویی از بدرقه کاروان رسانهای، معرفی و ترویج سامانه «نهضت روایتهای مردمی»، تقطیع برنامهها و تولید کلیپهای ویژه برای شبکههای اجتماعی اشاره کرد که سهم بسزایی در جریانسازی رسانهای داشت.
این عملیاتِ گسترده رسانهای، بار دیگر توانمندی، سرعت عمل و تعهد نیروهای متعهد صدا و سیمای خراسان جنوبی را در ثبت و روایت حماسههای ملی به اثبات رساند.