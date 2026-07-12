مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت آمادگی برای فصل سرد سال، گفت: با توجه به قرار گرفتن استان در انتهای شبکه سراسری گاز و تداوم ناترازی گاز در کشور، مدیریت مصرف و تأمین سوخت جایگزین باید از هم‌اکنون در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جمشید درستکار در جلسه مدیریت بحران فصل سرد که با حضور نمایندگان سپاه شهدای آذربایجان‌غربی برگزار شد، اظهار کرد: شرایط جغرافیایی استان و قرار گرفتن آن در انتهای شبکه سراسری گاز، مدیریت مصرف و برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت در فصل زمستان را به یک ضرورت تبدیل کرده است.

وی افزود: ناترازی گاز در کشور همچنان وجود دارد و با توجه به آسیب‌هایی که در جریان جنگ اخیر به بخش‌هایی از تأسیسات پارس جنوبی وارد شد، این ناترازی تشدید شده است؛ از این‌رو باید از هم‌اکنون برای عبور از فصل سرد سال برنامه‌ریزی کنیم.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی با اشاره به ظرفیت سپاه و بسیج در حوزه فرهنگ‌سازی، تصریح کرد: انتظار داریم سپاه و بسیج با توجه به ارتباط گسترده با مردم و دستگاه‌های اجرایی، در تبیین ضرورت مصرف بهینه گاز و آمادگی برای فصل زمستان، شرکت گاز را همراهی کنند.

درستکار همچنین از واحدهای تولیدی خواست نسبت به تأمین سوخت مایع مورد نیاز خود برای پاییز و زمستان اقدام کنند و گفت: مکاتبات لازم در این زمینه انجام شده و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه نیز اعلام کرده است که هیچ محدودیتی برای تأمین سوخت زمستانی واحدهای تولیدی وجود ندارد.

وی بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی در حوزه فرهنگ‌سازی مصرف بهینه و اطلاع‌رسانی به واحدهای تولیدی برای تأمین به‌موقع سوخت جایگزین تأکید کرد و افزود: امیدواریم با هم‌افزایی و همکاری همه دستگاه‌ها، زمستانی پایدار و بدون مشکل در تأمین انرژی را پشت سر بگذاریم.