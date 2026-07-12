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استاندار کرمانشاه گفت: پردیس مفاخر و موزه آموزشوپرورش کرمانشاه در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی از برنامهریزی برای ایجاد پردیس مفاخر کرمانشاه خبر داد و افزود: این مجموعه باید در نقطهای مناسب و در دسترس مردم و گردشگران احداث شود تا مفاخر، نخبگان و شخصیتهای برجسته استان به نسل جوان معرفی شوند.
استاندار کرمانشاه افزود: فلسفه وجودی مشاوران را پشتیبانی فکری از مدیریت استان دانست و افزود: مشاوران باید مشخص کنند مهمترین اولویتهای کرمانشاه چیست، کدام حوزهها نیازمند تقویت هستند و در چه بخشهایی احتمال افراط، تفریط یا کمکاری وجود دارد.
حبیبی همچنین خواستار پیشبینی مسائل آینده استان شد و گفت: موضوعاتی مانند برگزاری مراسم اربعین، مدیریت مصرف انرژی، ناترازی برق و شرایط پس از بحران باید پیش از وقوع، بررسی و برای آنها راهکارهای جدید و اثرگذار طراحی شود.
وی بر استفاده بیشتر از ظرفیت شهرداری کرمانشاه در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و جوانان تأکید کرد و افزود: وظیفه شهرداری تنها اجرای طرحهای عمرانی، آسفالت و ساختوساز نیست و باید از امکانات آن برای برنامههای فرهنگی و اجتماعی نیز بهره گرفت.
حبیبی حوزه بهرهوری را یکی از نیازهای جدی کشور و از رویکردهای اصلی دولت دانست و گفت: با افزایش بهرهوری میتوان بدون تحمیل هزینههای سنگین، بخشی از مشکلات دستگاههای اجرایی را برطرف کرد.