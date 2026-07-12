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عملیات آسفالتریزی در روستاهای چاهگز، شهرک مهدوی و جلالآباد بخش حنا شهرستان بختگان انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،با هدف ارتقای زیرساختهای روستایی و بهبود وضعیت معابر روستایی و ارتقای سطح رفاه عمومی، عملیات آسفالتریزی در روستاهای چاهگز، شهرک مهدوی و جلالآباد در بخش حنا شهرستان بختگان انجام شد.
این سه روستا با متراژهای ۶ هزار متر مربع در روستای چاهگز، ۳ هزار و ۵۰۰ متر مربع در شهرک مهدوی و ۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع در روستای جلالآباد اجرایی شده است.
گفتنی است که این طرح حاصل تعامل و همافزایی دستگاههای اجرایی است، عملیات زیرسازی و ابنیه فنی معابر توسط دهیاریها انجام شده است و عملیات آسفالتریزی نیز با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام میشود.