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عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: موضع قطعی و رسمی کشور ما این است که زین پس اعمال مدیریت بر تنگه هرمز با ترتیبات ایرانی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن قشقاوی در گفتوگو با شبکه خبر اقدامات اخیر ایالات متحده در تنگه هرمز را از منظر حقوق بینالملل، نقض آشکار قواعد دانست و با استناد به کنوانسیونهای حقوق دریاها (۱۹۵۸ و ۱۹۸۲)، اظهار داشت: در شرایط جنگی، کشورهای ساحلی حق دارند برای تضمین عبور ایمن و حفظ امنیت خود، تدابیری اتخاذ کنند. آنچه ایران در تنگه هرمز انجام میدهد، عین حقوق بینالملل است، در حالی که اقدامات آمریکا و حملات اخیر او، تجاوز به قواعد آمره منشور بینالملل و نقض حاکمیت کشورهاست. ادعاهای آمریکا هیچ توجیه حقوقی ندارد و صرفاً بر پایه قدرتطلبی استوار است. من آمادگی خود را برای مناظره با هر حقوقدان بینالمللی، چه ایرانی و چه خارجی، اعلام میکنم تا ثابت کنم اقدامات ما کاملاً قانونی و در راستای بازدارندگی است.
وی افزود: موضع قطعی و رسمی کشور ما این است که زین پس اعمال مدیریت بر تنگه هرمز با ترتیبات ایرانی خواهد بود البته ترجیح ایران این است که با همه کشورهای مسلمان منطقه، بهویژه عمان، روابط دوستانه، همکاری و توافق داشته باشد. ایران و عمان از دوران حکومت گذشته تاکنون سابقه مناسبی در روابط دوجانبه داشتهاند؛ بااینحال موضع ایران در این زمینه تغییر نخواهد کرد. در سال ۱۳۵۴ و پس از تحولات ظفار، سلطان قابوس به ایران سفر کرد و یادداشت تفاهمی میان دو کشور به امضا رسید. در این سند بر ضرورت همکاری ایران و عمان در حوزههای مختلف، از جمله تأمین ایمنی و امنیت در دریای عمان، تأکید شده است. این یادداشت تفاهم سندی در روابط دو کشور است و براساس این تفاهم، طرف عمانی نیز در قبال ملاحظات امنیتی ایران مسئولیتهایی پذیرفته است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به مقررات حقوق بینالملل دریاها عنوان کرد: در شرایط جنگی و هنگامی که تأسیسات و مناطق ایران هدف حمله قرار میگیرد، نظام حقوقی کنوانسیون حقوق دریاها به کشور ساحلی اجازه میدهد برای حفظ امنیت خود اقدامات لازم را انجام دهد. محدودههای دریایی ایران و عمان در بخشهایی با یکدیگر تداخل دارند. در چنین شرایطی نمیتوان با یک خطکشی ساده، بخشی از این محدوده را منحصراً متعلق به عمان دانست. چنین تفسیری از سوی آمریکا فاقد مبنای حقوقی است. بخش نخست سخنان من بر مبانی دینی استوار بود، اما از منظر حقوق بینالملل سکولار و لیبرال نیز اقدامات دفاعی و نظامی ایران برای حفاظت از امنیت خود، حق این کشور محسوب میشود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات رئیسجمهور آمریکا پیرامون تفاهمنامه اسلامآباد، کنار گذاشتهشدن آتشبس و در عین حال باز بودن مسیر گفتوگوها گفت: این مواضع هم با قواعد بینالمللی مغایرت دارد و هم با واقعیتهای موجود سازگار نیست. حتی اگر موضوع از زاویهای واقعگرایانه و فارغ از آرمانگرایی سیاسی بررسی شود، یادداشت تفاهم حاصل نقطه اوج مذاکراتی است که پیش از آن انجام شده و نمیتوان بهسادگی آن را نادیده گرفت. ممکن است برخی این متن را نامناسب بدانند، اما از نظر من متن آن بهطور نسبی مطلوب است؛ هرچند طرف مقابل به مفاد آن عمل نمیکند.
قشقاوی همچنین گفت: در هیچ مقطعی، میدان و دیپلماسی تا این اندازه به یکدیگر نزدیک نبودهاند. اقدامات میدان با نظر دیپلماسی انجام میشود و فعالیتهای دیپلماتیک نیز با هماهنگی میدان پیش میرود. امروز همه بخشها در یک مسیر قرار دارند و در شرایط کنونی باید از مسئولان حمایت و از رهنمودهای رهبری پیروی کرد.