\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0627\u06cc\u0648\u0628 \u0642\u0632\u0644\u062c\u0647 \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u06f1\u06f6 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0627\u0632 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062f\u0631 \u06f1\u06f3 \u0645\u062d\u0648\u0631 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n