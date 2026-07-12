رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پاسارگاد از کشف یک محراب تاریخی در جریان عملیات ساماندهی و مرمت کاروانسرای محوطه جهانی پاسارگاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید عبدالمجید عابدی گفت: این محراب از نظر معماری و ویژگی‌های هنری دارای اهمیت فراوانی است و می‌تواند اطلاعات تازه‌ای درباره پیشینه مذهبی، تحولات تاریخی و سبک معماری در این محوطه جهانی ارائه دهد. این اثر ارزشمند که در هنگام اقدامات حفاظتی و مرمتی در محوطه کاروانسرا شناسایی شده، بلافاصله مستندسازی شد.

وی ادامه داد: کارشناسان در حال انجام مطالعات تکمیلی، شامل مستندنگاری دقیق، آسیب‌شناسی و بررسی‌های تطبیقی هستند تا دوره تاریخی دقیق ساخت و کاربری اصلی این محراب مشخص شود.

به گفته متخصصان، مهارت بالای سازندگان در اجرای عناصر تزئینی این اثر، نشان‌دهنده جایگاه ویژه‌ این بنا در ساختار معماری محوطه است.

او با تاکید بر ضرورت حفاظت حداکثری از این اثر، گفت: عملیات حفاظت اضطراری و مستندسازی با رعایت کامل استانداردهای بین‌المللی در حال انجام است تا از هرگونه آسیب احتمالی به این اثر جلوگیری شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پاسارگاد خاطرنشان کرد: نتایج نهایی و تحلیل‌های تخصصی این کشف، پس از تکمیل مطالعات منتشر خواهد شد.

پاسارگاد در ۱۳۵ کیلومتری شمال غرب شیراز واقع است و مجموعه باستانی این شهرستان، در سال ۱۳۸۳ در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.