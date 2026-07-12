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براساس اعلام سامانه جامع تجارت، پروندههای ثبت سفارش ایجاد شده با محل تامین ارزهای «از محل ارز خود» و «از محل ارز دیگران» مشمول بررسی سقف رتبه بندی خواهند بود.
به گزارش تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صدا و سیما، سامانه جامع تجارت خطاب به کاربران تجارت فرامرزی اعلام کرده است: برای این پروندهها در صورتی که باقیمانده سقف رتبهبندی کاربر کمتر از ارزش دلاری پرونده باشد، باقیمانده سقف رتبه بندی کاربر به وسیله پرونده مستهلک خواهد شد و پرونده امکان ادامه فرایند را خواهد داشت.
این قابلیت صرفا برای پروندههای ثبت سفارشی میباشد که لیست محل تامین ارزهای آنها محدود «از محل ارز خود» و «از محل ارز دیگران» باشد.