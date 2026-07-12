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مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی گفت: عملیات جستوجو برای یافتن گردشگر ارومیهای که جمعه گذشته در آبشار سولهدوکل در منطقه دالامپر شهرستان ارومیه سقوط کرده است، همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حمید محبوبی افزود: پس از دریافت گزارش سقوط یک زن ۴۵ ساله از ارتفاع در آبشار سولهدوکل، نجاتگران پایگاه امداد و نجات کوهستان سیلوانا و تیم واکنش سریع (RRT) هلالاحمر استان با تجهیزات تخصصی به محل حادثه اعزام شدند.
وی اضافه کرد: نیروهای امدادی در نخستین روز عملیات، پس از ۹ ساعت کوهپیمایی، درهنوردی و جستوجو در منطقه، موفق به یافتن اثری از این فرد نشدند.
به گفته مدیرعامل هلال احمر آذربایجانغربی، وسعت منطقه، شدت جریان آب و تاریکی هوا موجب شد ادامه عملیات به روز بعد موکول شود.
وی ادامه داد: عملیات جستوجو در روزهای شنبه و یکشنبه نیز با حضور نیروهای امدادی ادامه یافت اما تاکنون این فرد پیدا نشده است.
محبوبی تاکید کرد: عملیات جستوجو تا زمان دستیابی به نتیجه ادامه خواهد داشت.