به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حمید محبوبی افزود: پس از دریافت گزارش سقوط یک زن ۴۵ ساله از ارتفاع در آبشار سوله‌دوکل، نجاتگران پایگاه امداد و نجات کوهستان سیلوانا و تیم واکنش سریع (RRT) هلال‌احمر استان با تجهیزات تخصصی به محل حادثه اعزام شدند.

وی اضافه کرد: نیروهای امدادی در نخستین روز عملیات، پس از ۹ ساعت کوه‌پیمایی، دره‌نوردی و جست‌وجو در منطقه، موفق به یافتن اثری از این فرد نشدند.

به گفته مدیرعامل هلال احمر آذربایجان‌غربی، وسعت منطقه، شدت جریان آب و تاریکی هوا موجب شد ادامه عملیات به روز بعد موکول شود.

وی ادامه داد: عملیات جست‌وجو در روزهای شنبه و یکشنبه نیز با حضور نیروهای امدادی ادامه یافت اما تاکنون این فرد پیدا نشده است.

محبوبی تاکید کرد: عملیات جست‌وجو تا زمان دستیابی به نتیجه ادامه خواهد داشت.