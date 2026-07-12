اقشار مختلف مردم اراک با حضور گسترده در میدان شهدا، بار دیگر حمایت قاطع خود را از ایران اسلامی، آرمان‌های انقلاب و رهبری اعلام کردند و با سر دادن شعارهای حماسی، بر وحدت، همبستگی و ایستادگی در برابر تهدیدها تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم ولایت‌مدار و انقلابی اراک امروز با حضور پرشور در میدان شهدا، صحنه‌ای دیگر از همدلی، انسجام و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند. شرکت‌کنندگان در این اجتماع با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و پلاکاردهایی در حمایت از کشور و رهبری، ضمن محکوم کردن تهدیدها و اقدامات دشمنان، بر حفظ عزت، استقلال و اقتدار ایران اسلامی تأکید کردند.