پخش زنده
امروز: -
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه اصفهان با مروری بر ابعاد شخصیت رهبر شهید و تحلیل وضعیت کشور، حضور بیسابقه مردم در تشییع ایشان را نشانهای از عزت الهی دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ آیتالله سید یوسف طباطبایینژاد امروز با حضور در دویستوبیستوششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن تسلیت ایام شهادت امام حسین (ع) و گرامیداشت یاد قائد شهید امت و با اشاره به حضور میلیونی مردم در ایران و عراق در تشییع رهبر شهید، این واقعه را در تاریخ معاصر بینظیر دانست.
وی گفت: اینکه در عراق، کشوری که دشمنان سالها برای ایجاد نفاق در آن تلاش کردند، بیش از ۱۰ میلیون نفر برای تشییع رهبر انقلاب شرکت کردند، گواه این است که وقتی کسی ایمان به خدا داشته باشد و عمل صالح انجام دهد، خداوند محبت او را در دل بندگانش قرار میدهد.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه اصفهان با بیان اینکه دشمنان همه این سالها به دنبال یافتن کوچکترین نقطه ضعف در زندگی رهبری بودند و شکست خوردند، تأکید کرد: سیره زندگی رهبر شهید، از زندان و جبهه تا ۳۷ سال مدیریت جامعه اسلامی، الگوی بیبدیلی است که در تاریخ اسلام به جز دوران معصومان، کمتر نظیری برای آن وجود دارد.
وی با اشاره به جانشینی حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای گفت: خداوند را شاکریم که پرچم ولایت همچنان برافراشته است؛ مواضع و بیانیههای ایشان نشان میدهد که همان خط اصیل و حکمتآمیز ادامه دارد. ما در سه جنگ بزرگ با آمریکا پیروز بودیم و به کوری چشم دشمنان، این مسیر با قدرت بیشتر و به برکت خون شهدا و هدایتهای رهبری ادامه خواهد یافت.