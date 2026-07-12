جانشین فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری گفت: بخشی از جنگل‌های منطقه ارمند در شهرستان خانمیرزا بر اثر سرایت آتش از محل دفن زباله دچار حریق شد که نیرو‌های یگان حفاظت و مردم محلی در تلاش برای مهار آتش هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جانشین فرمانده یگان منابع طبیعی افزود: آتش از محل دفن زباله در منطقه ارمند که به‌صورت غیراصولی و غیربهداشتی انجام شده بود، به عرصه‌های جنگلی مجاور سرایت کرد و موجب آتش‌سوزی و از بین رفتن بخشی از پوشش گیاهی شده است.

وی گفت: هم‌اکنون تمامی نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان‌های لردگان و خانمیرزا به همراه نیرو‌های محلی در منطقه حضور دارند و عملیات مهار آتش را دنبال می‌کنند.

جانشین فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری از گروه‌های مردمی داوطلب که آموزش‌های لازم در زمینه مهار آتش را فراگرفته‌اند، خواست برای کمک به مهار آتش به محل حادثه اعزام شوند.

اسکندری‌نژاد همچنین تاکید کرد افرادی که آموزش تخصصی اطفای حریق ندیده‌اند، از حضور در محل حادثه، حتی برای تماشا، خودداری کنند تا عملیات مهار آتش با ایمنی و سرعت بیشتری انجام شود.