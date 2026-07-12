به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ عظیم شریفی گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پاسگاه دژگاه شهرستان فراشبند، با رعایت ضوابط قانونی نسبت به توقف یک سواری پژو اقدام کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو ۲۴۲ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی فراشبند با بیان اینکه در این راستا یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد بیان کرد: ارزش کالای کشف شده توسط کارشناسان ۷ میلیارد ریال بر آورد شده است.