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مدیریت جهاد کشاورزی ورامین از شناسایی چهار واحد نانوایی متخلف در جریان بازرسیهای مشترک خبر داد و اعلام کرد این واحدها به دلیل عدم رعایت ضوابط صنفی به سازمان تعزیرات معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت جهاد کشاورزی ورامین از تشدید نظارت بر نانواییهای این شهرستان خبر داد.
روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی ورامین، در راستای پایش مستمر بازار و کنترل زنجیره تأمین اقلام اساسی، گشت مشترک با حضور مسئول بازرسی مدیریت جهاد کشاورزی، بازرسان اتاق اصناف و اداره غله از تعدادی نانوایی بهصورت سرزده بازدید کرد.
در جریان این بازرسیها، میزان سهمیه آرد، نحوه پخت، رعایت قیمتهای مصوب و کیفیت نان بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، در نتیجه بازدیدهای انجامشده، به پنج واحد نانوایی تذکر شفاهی داده شد و برای چهار واحد به دلیل رعایت نکردن ضوابط صنفی پرونده تشکیل و برای طی مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ورامین در پایان تأکید کرد: نظارتهای میدانی بر فعالیت نانواییها بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت تا حقوق مصرفکنندگان و سلامت بازار حفظ شود.