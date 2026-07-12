رئیس اداره جهاد کشاورزی اشنویه گفت: حدود ۸۰ درصد گیلاس تولیدی این شهرستان به دلیل کیفیت مطلوب و بازارپسندی، به خارج، به ویژه کشور‌های اوراسیا صادر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عبدالخالق جوانمردی اظهار کرد: امسال با وجود بارش‌های مناسب، به دلیل بروز اختلال در فرآیند تلقیح گل‌ها، میزان عملکرد باغ‌های گیلاس کاهش یافته است، اما کیفیت محصول تولیدی در شرایط مطلوب قرار دارد.

وی اظهار کرد: گیلاس تک‌دانه اشنویه در کنار ارقامی همچون تک‌دانه مشهد، زرد دانشکده و خوشه‌ای، از مرغوب‌ترین ارقام گیلاس کشور به شمار می‌رود و همین ویژگی‌ها موجب شده است اشنویه به عنوان پایتخت گیلاس ایران شناخته شود.

رییس اداره جهاد کشاورزی اشنویه با اشاره به مصرف اندک سموم کشاورزی در باغ‌های این شهرستان گفت: کیفیت بالا، سابقه طولانی کشت و شرایط اقلیمی مناسب، زمینه تولید محصولی ممتاز را فراهم کرده و موجب استقبال بازارهای داخلی و خارجی از گیلاس اشنویه شده است.

جوانمردی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال بین چهار تا پنج هزار تن گیلاس از باغ‌های اشنویه برداشت شود، افزود: این میزان حدود ۲۰ درصد کمتر از میانگین تولید سال‌های گذشته است.

وی ادامه داد: در سال‌های معمول از هر هکتار باغ بارور گیلاس در این شهرستان به طور میانگین هفت تا هشت تن محصول برداشت می‌شود، اما امسال به دلیل بارندگی همزمان با دوره گل‌دهی، نوسانات دمای شب و روز و افزایش رطوبت، عملکرد باغ‌ها کاهش یافته است.

رییس اداره جهاد کشاورزی اشنویه با بیان اینکه فصل برداشت تا پایان تیرماه ادامه دارد، افزود: هم‌اکنون سطح زیر کشت گیلاس در این شهرستان به یک‌هزار هکتار رسیده که از این میزان، ۳۸۰ هکتار بارور و ۶۲۰ هکتار غیربارور است.