به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدتقی تقی‌زاده گفت: همزمان با روز جهانی بدون پلاستیک ۲۱ تیر، ساک‌های پارچه‌ای با هدف فرهنگ‌سازی، کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی و ترویج استفاده از جایگزین‌های دوستدار محیط زیست در ۴ واحد صنعتی گیلان توزیع شد.

وی با تأکید بر نقش صنایع در حفاظت از محیط زیست استان، گفت: مشارکت واحد‌های صنعتی در اجرای برنامه‌های فرهنگی و محیط‌زیستی، بیانگر توجه به مسئولیت اجتماعی و همراهی با سیاست‌های توسعه پایدار است و می‌تواند نقش مهمی در ارتقای فرهنگ عمومی حفاظت از محیط زیست داشته باشد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رشت گفت: استفاده از ساک‌های پارچه‌ای به‌عنوان جایگزینی مناسب برای کیسه‌های پلاستیکی، علاوه بر کاهش تولید پسماند‌های پلاستیکی، در حفظ منابع طبیعی، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و حرکت به سوی توسعه پایدار تأثیرگذار است.

تقی زاده ابراز امیدواری کرد: با استمرار اجرای برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و مشارکت فعال صنایع و کارکنان، فرهنگ مصرف مسئولانه، کاهش مصرف پلاستیک و حفاظت از محیط زیست بیش از پیش در محیط‌های کاری و جامعه نهادینه شود.