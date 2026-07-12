به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با تصمیم پیمان حدادی، محسن خلیلی، معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس به عنوان سرپرست تیم فوتبال بزرگسالان پرسپولیس انتخاب شد.

در مراسم ابلاغ این حکم، آقای محمود خوردبین، اسطوره باشگاه و با سابقه‌ترین سرپرست تاریخ تیم فوتبال پرسپولیس، حکم سرپرستی محسن خلیلی را به وی اعطا کرد.

باشگاه پرسپولیس ضمن آرزوی موفقیت برای محسن خلیلی امیدوار است که خلیلی در فصل پیش رو به همراه تیم فوتبال پرسپولیس در مسیر دستیابی به اهداف بزرگ خود، فصلی موفق را پیش رو داشته باشد.