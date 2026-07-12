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فرمانده انتظامی شهرستان فسا از دستگیری دو سارق با سرقت 68 کندوی عسل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ لطف الله محمدی گفت: با اعلام سرقت کندوی زنبور عسل به مرکز فوریتهای پلیسی 110، ماموران انتظامی بخش ششده و قرهبلاغ بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
او ادامه داد: با پیگیریهای پلیس، محل اختفای اقلام سرقتی در باغی حومه شهر فسا شناسایی و تعداد 68 کندوی زنبور عسل کشف و دو نفر نیز در این رابطه دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان فسا افزود : کندوها به چهار نفر مال باخته تحویل داده شد و متهمین پس از تکمیل تحقیقات، روانه دادسرا شدند.