به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ لطف الله محمدی گفت: با اعلام سرقت کندوی زنبور عسل به مرکز فوریت‌های پلیسی 110، ماموران انتظامی بخش ششده و قره‌بلاغ بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او ادامه داد: با پیگیری‌های پلیس، محل اختفای اقلام سرقتی در باغی حومه شهر فسا شناسایی و تعداد 68 کندوی زنبور عسل کشف و دو نفر نیز در این رابطه دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان فسا افزود : کندوها به چهار نفر مال باخته تحویل داده شد و متهمین پس از تکمیل تحقیقات، روانه دادسرا شدند.