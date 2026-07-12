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مؤسسه فرهنگی «تدبر در قرآن و سیره» با هدف تعمیق فهم مفاهیم قرآن و تبیین آموزههای قرآنی درباره جهاد، دوره حضوری دانشافزایی تدبر در سورههای با محوریت جهاد، برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مؤسسه فرهنگی «تدبر در قرآن و سیره» دوره حضوری دانشافزایی «تدبر در سورههای جهاد محور» را با رویکرد بررسی سیر تاریخی جنگهای پیامبر اکرم (ص) و تبیین آموزههای قرآنی در این حوزه، برگزار میکند.
این دوره با محوریت تدبر در سوره مبارکه انفال، نخستین سوره از مجموعه سورههای جهاد محور، برگزار خواهد شد و تلاش میکند با تبیین مفاهیم و پیامهای آیات، ارتباط آنها را با مسائل و نیازهای امروز جامعه بررسی کند.
کلاسهای این دوره روزهای چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۱ برگزار خواهد شد.
علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام مشخصات خود شامل نام و نام خانوادگی، شماره تماس و عنوان دوره را به شناسه @tadabborqouranvasire در پیام رسان ایتا ارسال کنند یا با دفتر مؤسسه فرهنگی «تدبر در قرآن و سیره» تماس بگیرند.