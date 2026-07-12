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مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور گفت: همهی بنادر کشور به صورت شبانه روزی فعالند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، محمد شکیبی نسب در مراسم معارفه مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در بندرعباس افزود: در جنگ تحمیلی سوم فعالیت بنادر بیشتر از قبل شد و حتی در تعطیلات نوروز هم بنادر کشور فعال بودند.
وی گفت: برای توسعه بنادر استان جذب سرمایه گذار در بخش خصوصی در اولویت است.
استاندار هرمزگان هم در این مراسم به راهبرد ساماندهی بنادر کوچک همسو با بنادر بزرگ اشاره کرد و گفت: معیشت و اقتصاد مرزنشینی در گرو توسعه بنادر کوچک است.
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محمد آشوری افزود: در جنگ تحمیلی سوم بیش از ۹ میلیون تن کالا تخلیه و بیش از ۱۰ میلیون تن نیز به سراسر کشور فرستاده شد.
وی گفت: با اضافه شدن ۵ هزار و صد هکتار پس کرانه در بندر شهید رجایی بندرعباس، برنامه توسعه دریاپایه در اولویت است.
احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی هم، بر ضرورت اشتغالزایی و شفاف سازی در برنامههای توسعه دریاپایه تاکید کرد.
در پایان این مراسم حمید رضا محمد حسینی تختی به عنوان سرپرست اداره بنادر و دریانوردی هرمزگان معرفی و از حسین عباس نژاد، مدیر کل پیشین قدردانی شد.