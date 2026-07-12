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مردم استان مرکزی با حضور گسترده در شهرهای مختلف استان، بار دیگر حمایت قاطع خود را از ایران اسلامی، آرمانهای انقلاب و مقام معظم رهبری اعلام کردند و با تأکید بر وحدت و همبستگی ملی، ایستادگی در برابر دشمنان را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با برگزاری اجتماعهای مردمی در استان مرکزی، اقشار مختلف مردم با حضور پرشور در میادین و اماکن تعیینشده، بار دیگر صحنهای از اتحاد، بصیرت و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی را رقم زدند.
شرکتکنندگان در این اجتماعات با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعارهای حماسی، حمایت خود را از ایران، نظام جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری اعلام و بر حفظ عزت، استقلال و اقتدار کشور تأکید کردند.