در انتخابات هیئت سوارکاری استان همدان، حمید گلی پور برای مدت ۴ سال به عنوان رئیس هیئت سوارکاری استان انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رئیس فدراسیون سوارکاری در این نشست ورزش سوارکاری یکی از رشته‌های مذهبی، بومی با کارکرد‌های فرهنگی، ورزشی و اقتصادی با گردش بالای مالی است و فدراسیون قصد دارد با تدوین یک برنامه راهبردی ۱۰ ساله به شکل علمی این رشته ورزشی را به عنوان یک رشته همگانی در سراسر کشور توسعه دهد.

محمود حیدری از عقد قرارداد با چندین باشگاه با عنوان مدرسه سوارکاری برای آموزش این رشته به علاقمندان خبر داد و گفت: به دنبال آموزش سوارکاری به نونهالان، نوجوانان و جوانان در مدارس و دانشگاه‌ها هستیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان هم گفت: استان همدان توانمندی‌های انسانی و زیرساختی مناسبی در زمینه سوارکاری دارد و حضور باشگاه‌های فعال، مربیان توانمند، سوارکاران مستعد و علاقه‌مندی مردم بستر مناسبی را برای توسعه هرچه بیشتر این رشته فراهم کرده است.

حقیقی افزود: همه این توانمندی‌ها شرایط لازم را برای تبدیل شدن این استان به قطب صنعت و ورزش سوارکاری در غرب کشور فراهم کرده و اداره‌کل ورزش و جوانان هم در این زمینه حمایت‌های لازم را خواهد داشت.

حمید گلی پور، رئیس هیئت سوارکاری استان همدان نیز برگزاری مسابقات ملی و بین المللی در همدان، فعال کردن رشته‌های مختلف سوارکاری و برنامه ریزی برای آموزش مربیان و داوران استان را از برنامه‌های خود عنوان کرد.