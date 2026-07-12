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مدیرعامل شرکت توانیر، خسارت صنعت برق در جنگ رمضان را بیش از ۶۰ همت اعلام و تاکید کرد: تاکنون به غیر از منابع داخلی هیچ کمکی برای رفع خسارتها دریافت نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمد الهداد مدیرعامل شرکت توانیر در نشست دو جانبه با ۱۵ نماینده مجلس شورای اسلامی از حوزههای انتخابیه ۷ استان کشور، خسارات وارده به شبکه برق در دوران جنگ تحمیلی رمضان را بیش از ۶۰ همت عنوان و تاکید کرد: تاکنون به غیر از منابع داخلی هیچ کمکی برای رفع خسارتهای شبکه برق دریافت نکردیم.
الهداد عدم وصول مناسب مطالبات برق مصرفی مشترکان بهویژه صنایع را از دیگر دشواریها بر سر راه تامین نقدینگی و در نتیجه اخلال در پرداخت هزینههای اصلاح و بهینهسازی شبکههای فرسوده، هوشمندسازی و توسعه و احداث شبکههای جدید عنوان کرد که پروژههای ضروری شبکه را تحت تاثیر قرار داده و از سوی دیگر وجود بیش از ۵۰۰ هزار انشعاب غیرمجاز و بعضا عدم همکاری برای نصب شمارشگر موقت انرژی، مشکلات ناپایداری و افت ولتاژ شبکه را دوچندان ساخته است.
مدیرعامل توانیر در خاتمه ابراز امیدواری کرد با همکاری همهجانبه قوای سهگانه و مردم در جمعآوری مراکز غیرمجاز استخراج رمز داراییها و انشعابهای غیرمجاز همچنین مدیریت مصرف مضاعف، اوج بار تابستان امسال نسبت به سالهای گذشته با موفقیت بیشتری سپری شود.
نمایندگان مجلس در این جلسات تاکید کردند گزارش جامع خسارتهای صنعت برق در دوران جنگ تحمیلی اخیر را در کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی مطرح و حداکثر همکاری و مساعدتهای مورد نیاز جهت حفظ پایداری شبکه برق کشور را بهعمل خواهند آورد.
از دیگر موضوعات این جلسات بررسی درخواست نمایندگان مردم پیرامون موضوعاتی، چون نیازهای شبکههای توزیع برق محلی، تامین اعتبار منابع مالی مورد نیاز احداث ایستگاههای انتقال و فوق توزیع و تجهیزات شبکه، خودروهای عملیاتی، روشنایی معابر و کابل خودنگهدار و درخواستهای صنایع تولیدی در شهرستانهای حوزههای انتخابیه بود که مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
این نشستهای دو جانبه با حضور سید حمیدرضا کاظمی نماینده پلدختر و معمولان و روحاله لک نماینده ازنا و دورود استان لرستان، محمدجواد عسگری نماینده داراب و زریندشت استان فارس، حجتالاسلام اسماعیل سیاوشی نماینده فریدن، چادگان و فریدونشهر استان اصفهان، فرامرز شاهسواری نماینده هشترود و چاراویماق استان آذربایجان شرقی، مجید داغری نماینده دشتآزادگان و هویزه استان خوزستان، حمیدرضا عزیزی فارسیانی نماینده کوهرنگ، فارسان، اردل و کیار استان چهارمحال و بختیاری، نادرقلی ابراهیمی نماینده اراک استان مرکزی، مسلم صالحی نماینده اقلید، سرحد و چهاردانگه استان فارس، اسداله چراغی نماینده دهلران، آبدانان و درهشهر استان ایلام، حسین حقوردی نماینده شهریار، اندیشه، ملارد و قدس غرب استان تهران، عالیه زمانی کیاسری نماینده ساری و میاندورود استان مازندران، اسفندیار عبدالهی نماینده مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان استان فارس، محمدرضا رضایی کوچی نماینده جهرم استان فارس و سید محمد مولوی نماینده آبادان و اروندکنار استان خوزستان در شرکت توانیر برگزار شد.