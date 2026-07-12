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شماری از زائرانی که برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید به مشهد سفر کردهاند، برای زیارت بارگاه منور رضوی و مرقد حضرت آیتالله خامنهای در مشهد ماندگار شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از خراسانرضوی، فرماندار ویژه مشهد با اشاره به اینکه آمار دقیق از ماندگاری جمعیت تشییع کنندگان رهبر شهید در مشهد دشوار است گفت: آنچه مسلم است اینکه همچنان شماری از زائران و تشییع کنندگان قائد شهید در مشهد ماندهاند تا با آرامش و فرصت علاوه بر زیارت بارگاه منور رضوی، مرقد حضرت آیت الله خامنهای را نیز زیارت کنند لذا با وجود اتمام آیین وداع و خاکسپاری، آنها در مشهد ماندگار شدهاند.
سید حسنحسینی افزود: در ایام تشییع رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله خامنهای از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر شب ظرفیت اقامتی تدارک دیده شده در مشهد، حدود ۶۰ درصد مورد استفاده قرار گرفته است.
وی بیان کرد: البته ظرفیت ۴۰ درصدی که مورد استفاده قرار نگرفته بیشتر مربوط به اقامتگاههای اضطراری و موقت بوده است و از طرفی در این ایام ۶۵ درصد ظرفیت هتلها و اقامتگاههای رسمی این شهر پر شد.
وی اظهار کرد: در حال حاضر بین ۳۰ تا ۴۰ ظرفیت هتلها و اقامتگاههای رسمی مشهد پر است البته در هفتههای پیش رو و منتهی به اربعین و دهه پایانی صفر، هتلها و اقامتگاههای مشهد بیش از رقم ذکر شده مورد استفاده زائران و مسافران قرار خواهد گرفت.
مطابق اعلام استانداری خراسان رضوی، طبق برآوردها در جریان آیینهای وداع، تشییع و خاکسپاری رهبر شهید و مجاهد انقلاب اسلامی در مشهد بین هفت تا هشت میلیون نفر شرکت کردند.