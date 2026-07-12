رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قائنات از ثبت یک قطعه زمین به همراه آب همزمان با ماه محرم الحرام در روستای اسفشاد به عنوان هفتمین وقف امسال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قائنات گفت: واقف نیک اندیش پنج فنجان آب به انضمام یک قطعه زمین از قنات روستای اسفشاد را به نیت عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در دهه اول فاطمیه و عزاداری حضرت سیدالشهدا (ع) در ماه محرم وقف کرد.

حجت الاسلام لشکری ارزش این موقوفه را یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام کرد.