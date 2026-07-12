گرمای تابستان و گردوخاک، مهمان روزهای پیشروی استان مرکزی/ هشدار زرد هواشناسی صادر شد
ادارهکل هواشناسی استان مرکزی با پیشبینی تداوم گرمای هوا و وزش باد همراه با گردوخاک تا پایان هفته، برای ۱۳ شهرستان استان هشدار سطح زرد صادر کرد و از شهروندان خواست با رعایت توصیههای ایمنی، از قرار گرفتن در معرض گرمای شدید و تابش مستقیم خورشید خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
ادارهکل هواشناسی استان مرکزی اعلام کرد بررسی آخرین خروجی مدلهای پیشبینی، از تداوم جریانات شرقی و وزش باد در بیابانهای نواحی مرکزی کشور تا پایان هفته جاری حکایت دارد؛ شرایطی که در مناطق مستعد استان، بهویژه حاشیه تالاب میقان، موجب خیزش گردوخاک محلی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.
بر این اساس، آسمان استان در روزهای آینده عمدتاً صاف تا کمی ابری، همراه با غبار، وزش باد و در برخی ساعات با احتمال گردوخاک پیشبینی میشود.
همچنین بررسیهای هواشناسی نشان میدهد الگوی تابستانه همچنان بر استان حاکم خواهد بود و هوای گرم در روزهای آینده ماندگار است.
در همین راستا، ادارهکل هواشناسی استان مرکزی با صدور هشدار سطح زرد شماره ۲۳، نسبت به تداوم گرمای هوا از یکشنبه ۲۱ تیر تا چهارشنبه ۲۴ تیرماه هشدار داد. این هشدار شهرستانهای اراک، آشتیان، تفرش، خمین، خنداب، دلیجان، زرندیه، ساوه، شازند، غرقآباد، فراهان، کمیجان و محلات را در بر میگیرد.
افزایش مصرف آب و حاملهای انرژی، احتمال گرمازدگی و افزایش شدت تابش اشعههای مضر خورشید از مهمترین مخاطرات این سامانه عنوان شده است.
هواشناسی از شهروندان خواسته است با مدیریت مصرف آب و برق، از حضور غیرضروری در فضای باز و قرار گرفتن طولانیمدت در معرض نور مستقیم خورشید، بهویژه در ساعات گرم روز، خودداری کنند. همچنین دستگاههای اجرایی و مراکز درمانی نیز برای مدیریت پیامدهای ناشی از تداوم گرمای هوا در آمادگی کامل باشند.