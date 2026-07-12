به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دوره‌های ویژه مهارت‌های گفت‌وگوی زبان فارسی در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران و نمایندگی بنیاد سعدی در سلیمانیه عراق با هدف توسعه آموزش زبان فارسی و آشنایی بیشتر مخاطبان با زبان و فرهنگ ایرانی آغاز شد.

این دوره‌ها ویژه دانشجویان، جوانان و کارمندان مناطق سلیمانیه و حلبچه برگزار می‌شود و در کنار دوره‌های آموزش زبان و فرهنگ فارسی، بر تقویت مهارت‌های گفت‌وگو و مکالمه فارسی‌آموزان تمرکز دارد.

منابع آموزشی این دوره‌ها از کتاب‌های استاندارد و بین‌المللی بنیاد سعدی انتخاب شده است و آموزش‌ها بر اساس سرفصل‌ها و شیوه‌نامه‌های آموزشی این بنیاد است.

تدریس دوره‌ها را مدرسان با سابقه خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه و شماری از فارغ‌التحصیلان ممتاز دانشگاه‌های ایران و دانشگاه سلیمانیه بر عهده دارند. این مدرسان با تسلط به زبان‌های فارسی و کردی، آموزش مهارت‌های زبانی را برای فارسی‌آموزان تسهیل می‌کنند.