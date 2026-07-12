امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

سازمان هواشناسی از تشدید گرمای هوا در روز‌های آتی خبر داده و اعلام کرده دمای هوا در استان‌های جنوبی و جنوب غربی کشور افزایش بیشتری خواهد داشت.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۱- ۱۵:۵۸
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
حماسه تشییع، آتشی بر خرمن عملیات روانی دشمن
حماسه تشییع، آتشی بر خرمن عملیات روانی دشمن
۱۴۰۵-۰۴-۱۸
مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در حرم رضوی
مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در حرم رضوی
۱۴۰۵-۰۴-۱۸
بازتاب تشییع پیکر تاریخی رهبر شهید
بازتاب تشییع پیکر تاریخی رهبر شهید
۱۴۰۵-۰۴-۱۸
سنگ تمام مردم ایران برای جان فدای خاک مقدس ایران
سنگ تمام مردم ایران برای جان فدای خاک مقدس ایران
۱۴۰۵-۰۴-۱۸
خبرهای مرتبط

دمای هوا در خراسان رضوی به ۴۰ درجه می‌رسد

پیش بینی وقوع دمای ۵۰ درجه و بالاتر در جنوب غرب خوزستان

استقرارهوای گرم در کرمانشاه تا روز سه شنبه

هوای تهران از روز سه‌شنبه گرم تر می شود

روند افزایش دما در گلستان؛ سه شنبه گرم‌ترین روز هفته

دمای هوای ۴۴ درجه‌ای در سرخون شهرستان اردل

برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور ، افزایش دما
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 