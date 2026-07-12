دبیر جایزه جهانی شعر «امام شهید» مجموع آثار این جایزه در فرصت اندکمان سه هزار و ۶۹ اثر است که از ایران و کشور‌های مختلف جهان به دبیرخانه جایزه جهانی شعر امام شهید رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا قزوه دبیر جایزه جهانی شعر «امام شهید» مجموع آثار این جایزه در فرصت اندکمان سه هزار و ۶۹ اثر است که از ایران و کشورهای مختلف جهان به دبیرخانه جایزه جهانی شعر امام شهید رسیده است.

قزوه افزود: ۲ هزار ۲۴۵ سروده از ۸۰۰ شاعر ایرانی رسیده که ۴۵۰ شعر در مرحله داوری امتیاز بالا کسب کرده‌ و در چهار جلد کتاب آثارشان درج شده است.در حوزه شعر کودک و نوجوان بیش از ۲۵۰ شعر رسیده که تعداد ۱۰۰ شعر برگزیده در کتاب درج شده است.در حوزه شعر افغانستان آثار رسیده به بیش از ۳۰۰ سرود بالغ شده است که گزیده آثار در کتاب ویژه شاعران افغانستان آمده است.

وی به حوزه شعر عربی اشاره کرد و گفت: مجموعاً ۱۲۴ شعر عربی ارسال شده که در این میان ۵۲ شعر از ۳۱ شاعر عراقی، ۲۶ شعر از ۱۵ شاعر لبنانی، ۱۷ شعر از شش شاعر یمنی، ۹شعر از ۵ شاعر سوری، پنج شعر از چهار شاعر ایرانی و ۱۵ سروده از کشورهای فلسطین، تونس، نیجریه و ساحل عاج است.

دبیر جایزه جهانی شعر «امام شهید» خاطرنشان کرد: در حوزه شعر اردو زبان از شاعران پاکستان، هند و بنگلادش، ۱۲۰ اثر رسیده که حدود ۷۰ اثر در کتاب ویژه اردوزبانها آمده است.

قزوه ادامه داد: از دیگر شاعران جهانی ۳۰ شعر از ۲۲ شاعر و ۱۵ کشور رسیده است که زبان‌های آن عبارت است از : چینی، اندونزیایی، فرانسوی، انگلیسی، مالزیایی، لهستانی، کوزو، آلبانی، هندی، اسپانیولی

علیرضا قزوه درباره‌ی رونمایی از کتاب های این جایزه جهانی گفت:کتاب‌های جایزه جهانی‌شعر امام شهید ۱۱ جلد شده‌اند با این ترتیب:چهار جلد شاعران ایران،یک جلد شعر کودک و نوجوان،یک جلد شاعران افغانستان ،یک جلد شاعران اردو زبان،دو جلد شاعران عرب ،یک جلد شاعران جهان (انگلیسی، اسپانیولی، چینی، لهستانی و....) و یک جلد هم دربردارنده ابیات برگزیده است که با خط ایرانی خوشنویسی شده اند.

آیین پایانی نخستین جایزه جهانی امام شهید روز سه‌شنبه ساعت ۹ صبح در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار خواهد شد و این نخستین رویداد فراگیر و بین‌المللی در بزرگداشت رهبر شهید خواهد بود. در این حرکت فرهنگی گسترده علاوه بر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مرکز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی صدا و سیما و حوزه هنری نیز مشارکت دارند.