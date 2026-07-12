به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر گفت: در روز‌های اخیر، مجرمان سایبری با انتشار آگهی‌های جعلی پیش‌فروش خودرو‌های وارداتی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، با وعده قیمت‌های پایین‌تر از نرخ بازار و تحویل فوری، قصد دارند شهروندان را فریب دهند و از آن‌ها کلاهبرداری کنند.

وی افزود: این افراد با هدایت کاربران به لینک‌های جعلی و یا درخواست واریز وجه به حساب‌های شخصی، اقدام به سرقت اطلاعات بانکی و دریافت مبالغی تحت عنوان پیش‌پرداخت و یا ثبت‌نام می‌کنند و پس از دریافت وجه، پاسخگوی خریداران نخواهند بود.

رئیس پلیس فتا گیلان گفت: شهروندان باید پیش از هرگونه پرداخت وجه، از اعتبار شرکت عرضه‌کننده، اصالت آگهی و مجوز‌های قانونی آن اطمینان پیدا کنند و از اعتماد به تبلیغات اغواکننده، قیمت‌های غیرمتعارف و لینک‌های ناشناس خودداری کنند.

سرهنگ نقی مهر افزود: رعایت نکات ساده امنیتی از جمله خودداری از ورود به لینک‌های نامعتبر، پرداخت وجه فقط از طریق درگاه‌های رسمی و عدم ارائه اطلاعات شخصی و بانکی به افراد ناشناس، نقش مؤثری در پیشگیری از این‌گونه جرائم سایبری دارد.

وی از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدار‌های سایبری پلیس فتا، پیش از انجام هرگونه خرید اینترنتی، از هویت فروشنده و اعتبار درگاه اینترنتی مطمئن شوند و در صورت مشاهده موارد مشکوک و یا مواجهه با کلاهبرداری‌های اینترنتی، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.policefata.ir و یا شماره تماس ۰۶۹۳۸۰ مرکز فوریت‌های سایبری گزارش کنند.