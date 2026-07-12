معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: ایران نقش فعال و پیشگامی را در تدوین «سند ابتکار بین منطقه‌ای کنترل طوفان‌های ماسه و گرد و غبار (SDS) غرب آسیا» ایفا می‌کند. این سند که قرار است نقشه راه همکاری کشور‌های منطقه برای مقابله با یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست محیطی فرامرزی باشد، با مشارکت کشور‌های منطقه و نهاد‌های بین المللی در حال نهایی شدن است.

معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، به مناسبت ۱۲ ژوییه (۲۱ تیر)، روز جهانی مبارزه با طوفان‌های شن و گرد و غبار، با بیان اینکه این سند نقشه راه همکاری مشترک کشور‌های منطقه برای مقابله با این چالش زیست محیطی فرامرزی است، اعلام کرد: ایران در چهار دور مذاکرات تخصصی طی سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، در کنار کشورهایی، چون عراق، عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحده عربی، قطر، سوریه، کویت و لبنان، مشارکت فعال داشته است.

چارچوب مشترک مدیریت بحران

حسن وحید افزود: در راستای تدوین این سند، برای نخستین بار، چارچوبی مشترک برای مدیریت کانون‌های تولید گرد و غبار و اجرای برنامه‌های عملیاتی منطقه‌ای با همکاری سازمان‌های بین المللی از جمله UNCCD، ESCAP، ESCWA، FAO، UNDP، GEF و GCF در حال شکل گیری است.

ضرورت همکاری منطقه‌ای

معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با تأکید بر اینکه بیابان زایی و طوفان‌های ماسه و گرد و غبار مرز‌های سیاسی را نمی‌شناسند، اظهار داشت: هیچ کشوری به تنهایی قادر به مدیریت این بحران نیست و موفقیت در کنترل آن مستلزم تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، تبادل دانش، اجرای طرح‌های مشترک و هم افزایی ظرفیت‌ها است.

سابقه و دستاورد‌های ایران

وی با اشاره به سابقه ایران در مقابله با بیابان زایی، به علت قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه خشک جهان، گفت: ایران طی دهه‌های گذشته دانش فنی و تجربه ارزشمندی در مدیریت سرزمین، کنترل حرکت شن‌های روان و مقابله با فرسایش بادی کسب کرده است. حدود ۲۰ درصد از وسعت کشور تحت تأثیر بیابان زایی است و ایران از سال ۱۳۴۴ طرح‌های اجرایی خود را آغاز کرده است. دستاورد‌های ایران شامل ایجاد بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار جنگل دست کاشت، تثبیت ۲۸۶ هزار هکتار با مالچ، ساخت ۱۳ هزار کیلومتر بادشکن و اجرای طرح‌های بین المللی موفق مانند ترسیب کربن است.

همکاری‌های علمی و بین المللی

وحید به طرح آزمایشی مشترک ایران و آکادمی علوم چین برای تثبیت تپه‌های ماسه‌ای در استان قم، دوره‌های آموزشی با اداره ملی جنگلداری و مراتع چین و پروژه مشترک ایران و عراق در استان واسط برای کنترل کانون‌های گرد و غبار اشاره کرد.

جایگاه ایران در دیپلماسی محیط زیست

حضور فعال ایران در شانزدهمین اجلاس کشور‌های عضو کنوانسیون مقابله با بیابان زایی سازمان ملل (COP۱۶) نشان دهنده جایگاه اثرگذار کشور در دیپلماسی محیط زیست است، جایی که بر اجرای مصوبات دومین کنفرانس بین المللی مقابله با گرد و غبار تهران و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای تأکید ویژه شد.

ظرفیت‌های بومی و نوآورانه

معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در پایان به بهره گیری از روش‌های نوآورانه و کم هزینه همچون تله‌های رسوب گیر، بادشکن‌های توری، مالچ‌های سنگریزه‌ای، بذر گونه‌های بومی، دیوار‌های گلی، مکانیزاسیون و جلب مشارکت جوامع محلی و خیرین اشاره کرد که نشان دهنده توانایی ایران در مدیریت مؤثر بیابان زایی با تکیه بر دانش بومی و مشارکت مردمی است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با نامگذاری ۱۲ ژوییه(21 تیر) به عنوان روز جهانی مبارزه با طوفان‌های شن و گرد و غبار، بر ضرورت همکاری‌های بین المللی برای مقابله با این پدیده تأکید کرده است.