رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: با وجود حضور میلیونی مردم در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا، خوشبختانه حتی یک مورد فوتی در این مراسم ثبت نشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی تیم ملی سلامت در پوشش مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: همکاران ما در تیم ملی سلامت کشور با وجود خیل عظیم جمعیت شرکت‌کننده در مراسم وداع و تشییع در شهر‌های قم، تهران و مشهد مقدس، با تمام امکانات، تجهیزات و نیرو‌های عملیاتی وارد میدان شدند و خدمات گسترده‌ای را به مردم ارائه کردند.

وی افزود: با وجود حضور بیش از ۴۰ میلیون نفر در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد، خوشبختانه حتی یک مورد فوتی در این مراسم‌ها ثبت نشد و بسیاری از شرکت‌کنندگان نیز خدمات امدادی و درمانی، از جمله رسیدگی به موارد گرمازدگی، دریافت کردند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: بنده شخصا در مشهد مقدس به همراه دکتر جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، از پایگاه‌ها و نیرو‌های امدادی بازدید میدانی داشتم و از نزدیک شاهد تلاش‌ها و خدمات ارزشمند امدادگران اورژانس و کادر سلامت بودم.

دکتر شهریاری با تاکید بر اهمیت حفظ سلامت مردم در چنین اجتماعات گسترده‌ای، خاطرنشان کرد: برای ما مهم بود که مراسم تشییع با بالاترین سطح ایمنی و آمادگی برگزار شود و حتی خون از ناخن کسی نیاید که خوشبختانه این هدف با تلاش جهادی مجموعه اورژانس و کادر سلامت محقق شد.