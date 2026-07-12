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شماره سوم نشریه تخصصی «دیپلماسی کتاب» (ویژه بهار ۱۴۰۵) به مناسبت «شهادت حضرت آیتالله العظمی خامنهای (قدس سره)»، منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شماره سوم نشریه تخصصی «دیپلماسی کتاب» (ویژه بهار ۱۴۰۵) به مناسبت «شهادت حضرت آیتالله العظمی خامنهای (قدس سره)»، به بررسی دیدگاهها و راهبردهای ایشان در حوزه نشر، ترجمه و ادبیات پرداخته است. این شماره با ارائه محتوای تحلیلی، نقشه راهی روشن برای ناشران، نویسندگان و فعالان فرهنگی ترسیم میکند که به دنبال عبور از مرزهای داخلی و ورود قدرتمند به بازارهای نوظهور و تبادلات اقتصادِ فرهنگ هستند.