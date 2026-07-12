به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شماره سوم نشریه تخصصی «دیپلماسی کتاب» (ویژه بهار ۱۴۰۵) به مناسبت «شهادت حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (قدس سره)»، به بررسی دیدگاه‌ها و راهبرد‌های ایشان در حوزه نشر، ترجمه و ادبیات پرداخته است. این شماره با ارائه محتوای تحلیلی، نقشه راهی روشن برای ناشران، نویسندگان و فعالان فرهنگی ترسیم می‌کند که به دنبال عبور از مرز‌های داخلی و ورود قدرتمند به بازار‌های نوظهور و تبادلات اقتصادِ فرهنگ هستند.